На Алтае парни угнали мотоцикл, чтобы навестить друга

28 Май 2020 2020-05-28T15:18:09+03:00

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В Республике Алтай двое парней угнали мотоцикл Racer-110, чтобы съездить к знакомому. Вскоре молодых людей задержали, сообщает региональное управление МВД.

Предварительно установлено, что поздно вечером подозреваемые решили съездить к своему знакомому на животноводческую стоянку. Своего транспортного средства у молодых сельчан не было, поэтому они решили взять мотоцикл одного из местных жителей.

- Проникнув в ограду жилого дома, подозреваемые выкатили мотоцикл на дорогу, соединили провода зажигания и уехали. Проснувшись утром, хозяин транспортного средства обнаружил пропажу и заявил о случившемся в полицию, - сообщают в ведомстве.

Всего несколько часов понадобилось полицейским, чтобы установить личности подозреваемых, двух местных местных жителей 19 и 21 лет. Выяснилось, что по дороге у угонщиков мотоцикл сломался. Пришлось катить его до животноводческой стоянки. Сами подозреваемые утверждают, что после неудачной поездки хотели вернуть мотоцикл владельцу.

Полицейские возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU