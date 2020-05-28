В Алейске мужчина насмерть избил знакомую
В Алейске задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомой. Женщина умерла, сообщает краевой Следком.
По данным следствия, все произошло вечером 26 мая. Мужчина выпивал со своей знакомой в одном из домов города. Во время ссоры подозреваемый стал избивать приятельницу руками и ногами.
От полученных телесных повреждений 51-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
Подозреваемого заключили под стражу .Правоохранители возбудили уголовное дело, расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU