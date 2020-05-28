2020-05-28T15:03:54+03:00
Происшествия

В Алейске мужчина насмерть избил знакомую

Подозреваемого задержали
САНТАЛОВ Константин
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Полиция.Полиция.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алейске задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомой. Женщина умерла, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, все произошло вечером 26 мая. Мужчина выпивал со своей знакомой в одном из домов города. Во время ссоры подозреваемый стал избивать приятельницу руками и ногами.

От полученных телесных повреждений 51-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Подозреваемого заключили под стражу .Правоохранители возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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