Барнаульский пенсионер задушил квартирантку и неделю жил с трупом

28 Май 2020 2020-05-28T14:44:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле пенсионер задушил квартирантку ремнем от сумки. После этого пожилой мужчина неделю жил с трупом, пока соседи не почувствовали неприятный запах, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

В сентябре 2019 года в дом к пенсионеру пришел знакомый с 41-летней женщиной и попросил ненадолго оставить ее пожить. Хозяин квартиры согласился, поставив условие, что плату за проживание брать не будет, но женщина должна ходить в магазин за продуктами и готовить еду.

Новая квартирантка поселилась у пенсионера и со временем, по словам обвиняемого, стала вести себя как полноправная хозяйка – могла не готовить, выпивала, водила в дом незнакомых мужчин. Кроме того, он стал замечать, что женщина похищает пенсию.

- В один из дней февраля, когда женщина в очередной раз пришла домой в состоянии алкогольного опьянения, хозяин квартиры решил выяснить, куда она дела его пенсию. Не услышав внятного ответа, обвиняемый обмотал шею квартирантки ремнем от сумки и задушил, - отмечают в ведомстве.

Испугавшись, мужчина в течение недели никому не сообщал о произошедшем. Однако когда из квартиры пошел неприятный запах, соседи вызвали полицейских.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, объяснив свои действия обидой и злостью. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле мужчина устроил поджог, один человек погиб

Другой пострадавший находится в тяжелом состоянии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU