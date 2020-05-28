2020-05-28T14:44:51+03:00
Происшествия

Барнаульский пенсионер задушил квартирантку и неделю жил с трупом

Соседи почувствовали неприятный запах и позвонили в полицию
Поделиться:
Полиция.Полиция.Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Барнауле пенсионер задушил квартирантку ремнем от сумки. После этого пожилой мужчина неделю жил с трупом, пока соседи не почувствовали неприятный запах, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

В сентябре 2019 года в дом к пенсионеру пришел знакомый с 41-летней женщиной и попросил ненадолго оставить ее пожить. Хозяин квартиры согласился, поставив условие, что плату за проживание брать не будет, но женщина должна ходить в магазин за продуктами и готовить еду.

Новая квартирантка поселилась у пенсионера и со временем, по словам обвиняемого, стала вести себя как полноправная хозяйка – могла не готовить, выпивала, водила в дом незнакомых мужчин. Кроме того, он стал замечать, что женщина похищает пенсию.

- В один из дней февраля, когда женщина в очередной раз пришла домой в состоянии алкогольного опьянения, хозяин квартиры решил выяснить, куда она дела его пенсию. Не услышав внятного ответа, обвиняемый обмотал шею квартирантки ремнем от сумки и задушил, - отмечают в ведомстве.

Испугавшись, мужчина в течение недели никому не сообщал о произошедшем. Однако когда из квартиры пошел неприятный запах, соседи вызвали полицейских.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, объяснив свои действия обидой и злостью. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле мужчина устроил поджог, один человек погиб

Другой пострадавший находится в тяжелом состоянии (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае парни угнали мотоцикл, чтобы навестить друга
В Алейске мужчина насмерть избил знакомую
Барнаульский пенсионер задушил квартирантку и неделю жил с трупом
ВТБ предоставит 50% скидку на годовое обслуживание в мобильной бухгалтерии Цифра
Барнаулец попытался украсть из ТЦ куртку, а потом два месяца прятался от полиции
В Барнауле мужчина устроил поджог, один человек погиб
В Алтайском крае не хватает медиков
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 28 мая 2020 года составило 717
Алтайские полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков
Клиенты ВТБ получат 200 млн рублей на погашение ипотеки в рамках электронного взаимодействия с ПФР
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 28 мая 2020 года составило 19
Заморозки до -2 градусов прогнозируют в Алтайском крае
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 мая 2020 года составило 1633
Пьяная жительница Алтайского края с кулаками набросилась на полицейского
Более миллиарда рублей направили на строительство новой поликлиники в Алтайском крае
Жительницу Барнаула обманули на крупную сумму при покупке смарт-часов
В Алтайском крае убили энергетика, приехавшего на аварийный вызов
На Алтае мужчина перевернулся на снегоболотоходе
Житель Алтайского края убил знакомого
Маршрут автобуса №78 продлили в Барнауле