В Алтайском крае не хватает медиков

28 Май 2020 2020-05-28T13:03:09+03:00

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В Алтайском крае остается нерешенной проблема с кадрами в медицине. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко в годовом отчете. Он отметил, что дефицит медицинских работников наблюдается во всех регионах.

– Подходы, которые сегодня вырабатываются, сначала позволят закрыть самые острые потребности, а потом постараться выйти и на нормальный механизм работы. Мы планомерно организовывали решение этого сложного кадрового вопроса. Понятно, что он имеет определенную инерционность.

В минувшем году впервые из краевого бюджета выделили средства на обучение 28 ординаторов для межрайонных центров. По словам Виктора Томенко, это позволит увеличить доступность медицинской помощи узких специалистов для жителей районов. Также увеличен госзаказ на обучение в медицинском университете и колледже.

ИСТОЧНИК KP.RU