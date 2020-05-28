2020-05-28T12:30:43+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 28 мая 2020 года составило 717

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 28 мая 2020 года
САНТАЛОВ Константин
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Больница.Больница.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 28 мая 2020 года увеличилось еще на 24 человека и составило 717.

Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 79 и составило 1633.

Новые случаи выявили в Барнауле – 49 человек, Ребрихинском районе – 8, Первомайском районе – 4, Рубцовске – 3, Бийске – 2, Новоалтайске – 2, Славгороде – 2, Алейске -2, Крутихинском районе – 1, Горняке – 1, Егорьевском районе – 1, Усть-Калманском районе – 1, ЗАТО Сибирский – 1, Бурлинском районе – 1, Зональном районе - 1.

В настоящее время под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 5679 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция –19317 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 87038 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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