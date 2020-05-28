Алтайские полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков

28 Май 2020 2020-05-28T12:02:21+03:00

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В Алтайском крае полицейские задержали 23-летнего молодого человека, который пытался сбыть партию наркотиков, сообщает региональное управление МВД.

Парня задержали при попытке сбыть запрещенные вещества с помощью так называемых «закладок», которые он спрятал в лесном массиве.

- В обнаруженных свертках находилось неизвестное вещество, по итогам исследования которого эксперты дали заключение о том, что это наркотическое средство синтетического происхождения массой 94,2 грамма, - отмечают в ведомстве.

Также во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили 57 пакетов с веществом бежевого цвета, весы, упаковочный материал, медицинские перчатки, изолента.

Возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Известно, что ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

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ИСТОЧНИК KP.RU