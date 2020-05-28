2020-05-28T12:02:21+03:00
Происшествия

Алтайские полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков

Подозреваемого задержали в момент формирования “закладок”
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
Алтайские полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков.Алтайские полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

В Алтайском крае полицейские задержали 23-летнего молодого человека, который пытался сбыть партию наркотиков, сообщает региональное управление МВД.

Парня задержали при попытке сбыть запрещенные вещества с помощью так называемых «закладок», которые он спрятал в лесном массиве.

- В обнаруженных свертках находилось неизвестное вещество, по итогам исследования которого эксперты дали заключение о том, что это наркотическое средство синтетического происхождения массой 94,2 грамма, - отмечают в ведомстве.

Также во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили 57 пакетов с веществом бежевого цвета, весы, упаковочный материал, медицинские перчатки, изолента.

Возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Известно, что ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяная жительница Алтайского края с кулаками набросилась на полицейского

Женщина отказалась от дачи показаний (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайские полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков
Клиенты ВТБ получат 200 млн рублей на погашение ипотеки в рамках электронного взаимодействия с ПФР
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 28 мая 2020 года составило 19
Заморозки до -2 градусов прогнозируют в Алтайском крае
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 28 мая 2020 года составило 1633
Пьяная жительница Алтайского края с кулаками набросилась на полицейского
Более миллиарда рублей направили на строительство новой поликлиники в Алтайском крае
Жительницу Барнаула обманули на крупную сумму при покупке смарт-часов
В Алтайском крае убили энергетика, приехавшего на аварийный вызов
На Алтае мужчина перевернулся на снегоболотоходе
Житель Алтайского края убил знакомого
Маршрут автобуса №78 продлили в Барнауле