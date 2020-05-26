ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем

26 Май 2020 2020-05-26T14:01:05+03:00

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ВТБ реализует сервис электронной регистрации сделок с готовой недвижимостью в Росреестре. Пилотирование новой технологии успешно прошло в 31 регионе России, на которые приходятся порядка 70% всех ипотечных сделок с готовыми объектами. Алтайский край вошел в число пилотных регионов, где данный сервис уже активно применяется. Тиражирование на всю страну запланировано до конца третьего квартала.

С помощью собственной технологии банка заявки клиентов на регистрацию сделок с недвижимостью могут формироваться онлайн, а затем направляться в Росреестр и его территориальные органы. Основным преимуществом нового сервиса является возможность регистрации договора на приобретение готового жилья без личного визита в Росреестр или МФЦ.

Продавец и покупатель оформляют в банке договор купли-продажи с привлечением ипотечного кредита. В случае, если клиенты принимают решение о проведении электронной регистрации сделки через сервис ВТБ, для подписания документов они используют усиленную квалифицированную электронно-цифровую подпись. Банк помогает выпустить ее в дистанционном формате. Подписание документов происходит в специальном приложении на смартфоне участника сделки. После этого документы отправляются в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. На финальном этапе банк информирует клиентов о регистрации сделки.

Разработанная ВТБ собственная технология выгодно отличается от аналогичных предложений других игроков рынка: система обладает повышенной надежностью и дополнительными модулями безопасности. При использовании сервиса банка вся сделка проходит исключительно в банковском программном обеспечении – под контролем систем безопасности финансовой группы ВТБ, благодаря чему при передаче клиентских данных обеспечивается усиленная защита и гарантирована информационная безопасность.

«Период самоизоляции особенно затронул сферу регистрации прав собственности на недвижимость, которая требовала личного присутствия в Росреестре или МФЦ. Чтобы обеспечить заемщиков необходимым сервисом, ВТБ в кратчайшие сроки реализовал свою технологию для регистрации прав собственности на готовые объекты. Клиенты смогли оформлять все документы по сделке значительно быстрее и исключительно в офисе банка. Уверены, что сервис будет востребован и после окончания периода самоизоляции», – прокомментировал запуск технологии Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ.

ВТБ – один из лидеров российского и регионального рынка ипотечного кредитования. На сегодняшний день ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране. За первые четыре месяца этого года портфель банка в сегменте жилищных кредитов вырос на 4,8% – до 1,76 трлн рублей. Всего за январь-апрель объем выданных жилищных кредитов по сравнению с прошлым годом вырос на 21% – до 248 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU