2020-05-26T13:46:38+03:00
Общество

Ураганный ветер повалил дерево на автомобиль с людьми в Барнауле

К счастью, никто не пострадал
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Константин ХаритоновФото: Константин Харитонов
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Во вторник, 26 мая, в Алтайском крае установилась жуткая жара – температура воздуха достигала 34 градусов тепла. В то же время синоптики объявили о резком похолодании.

Фото: Константин Харитонов

Фото: Константин Харитонов

Возможно, это спровоцировало сильный ветер, который повалил несколько деревьев в городе. Упавшее дерево сфотографировали горожане, фото разошлись по социальным сетям.

- По адресу Советская, 2 упало дерево на дорогу, поврежден автомобиль, в котором двигалась семья с ребенком. Скоро упадет и второе дерево тоже на проезжую часть, - предупреждают горожане в паблике «Барнаул22».

- Позвонил в администрацию Железнодорожного района, мне сказали, чтобы звонил по другому номеру. Такое ощущение, что у нас в администрации цель сотрудников не заниматься проблемами, а перенаправить к другим сотрудникам. Кстати, такое не первый раз, - жалуется житель в сообществе «Инцидент Барнаул».

ИСТОЧНИК KP.RU

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