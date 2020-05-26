ВТБ Лизинг предлагает новый KODA RAPID с выгодой до 7%

26 Май 2020 2020-05-26T13:35:24+03:00

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ВТБ Лизинг предлагает клиентам автомобили ŠKODA RAPID с преимуществом до 7% от рекомендованной розничной цены. Договор лизинга заключается сроком на 5 лет, аванс составляет от 10%. Предложение ограничено и действует до конца августа 2020 г.

Новый ŠKODA RAPID продается по цене от 792 000 руб. с НДС. При сроке лизинга в 5 лет лизинговый платеж за автомобиль составит около 9 тыс. рублей с НДС в месяц. При этом сэкономить на налогах можно будет более 300 тыс. рублей.

В 2020 году новый ŠKODA RAPID с бензиновым двигателем EA211 1.6L MPI вошёл в список легковых автомобилей, на которые распространяется субсидия Минпромторга РФ при покупке в лизинг для использования в качестве такси. Скидка на аванс по программе господдержки составляет 10%, но не более 500 тыс.руб. на одну машину, либо 12,5%, но не более 625 тыс.руб. для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

"В условиях борьбы с пандемией многие сегменты экономики несут потери в связи с принятыми ограничительными мерами, в том числе таксомоторные компании. Мы рассчитываем, что специальные условия на приобретение в лизинг нового ŠKODA RAPID, разработанные совместно с Фольксваген Груп Рус, в сочетании с программой льготного лизинга такси Минпромторга России окажут существенную поддержку таксомоторному бизнесу. Уже сейчас эта отрасль демонстрирует осторожное восстановление спроса, и компании вновь проявляют интерес к обновлению автопарка», — отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга АО ВТБ Лизинг.

Приобрести новый ŠKODA RAPID можно, в том числе, в рамках предложения «Экспресс лизинг», которое не предусматривает предоставления финансовой отчетности клиента: запрашивается только анкета и паспорт генерального директора. Срок оформления документов по сделке в ВТБ Лизинг — от одного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU