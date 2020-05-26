2020-05-26T13:27:35+03:00
Общество

Группа НЛМК реализует программу социальной помощи на фоне пандемии COVID-19

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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, продолжает реализацию программы поддержки регионов присутствия и социальной помощи действующим и бывшим сотрудникам.

Для оснащения больниц в регионах присутствия компании по согласованию с администрациями городов и регионов было закуплено наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. В частности,

- 36 стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 20 мобильных версий ИВЛ для медицинского транспорта поступили (часть поступит до конца мая) в больницы Липецка и Старого Оскола (Белгородская область). Компания также перечислила денежные средства на приобретение дополнительно 11 стационарных аппаратов ИВЛ для регионов присутствия;

- Более 200 тыс. масок и респираторов, 11 тыс. защитных костюмов и другие средства индивидуальной защиты переданы в медучреждения Липецка, Ельца и Грязей Липецкой области, Старого Оскола и Белгорода Белгородской области, Екатеринбурга и Нижних Серег Свердловской области, Калуги, Заринска Алтайского края.

Помимо помощи медицинским учреждениям, Группа НЛМК реализует комплекс мероприятий социальной помощи своим сотрудникам и населению регионов, в которых расположены предприятия компании:

- Компания предоставила единовременную денежную помощь более 700 многодетным семьям сотрудников Группы НЛМК, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет. Денежную помощь также получат 200 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и сотрудники - одинокие родители.

- Группа НЛМК выделила средства на продуктовые наборы для жителей городов присутствия, которые в настоящее время нуждаются в поддержке: многодетным семьям, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 18 лет, семьям с детьми с ограниченными возможностями, одиноким родителям. Жители Липецка, Старого Оскола и Заринска получат около 15 тыс. таких наборов в ближайшее время.

К настоящему моменту общий объем финансирования, направленного Группой НЛМК и ее социальным партнером, благотворительным фондом «Милосердие», на поддержку регионов присутствия и социальную помощь, составляет около 450 млн рублей.

- Мы продолжаем системную работу по поддержке с фокусом на решении конкретных проблем и адресной помощи. В первую очередь, конечно, это помощь медицинским учреждениям. В связи с пандемией коронавируса выросла нагрузка на многодетные семьи и другие уязвимые категории - на них сконцентрированы сейчас наши усилия по социальной помощи, - прокомментировал вице-президент по кадрам и системе управления Михаил Архипов.

Группа НЛМК также продолжает реализацию необходимых мероприятий для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции внутри компании. За период с конца марта по настоящее время, объем затрат на эти мероприятия составил 1,25 млрд. руб. Таким образом, общие затраты на противодействие пандемии COVID-19 и социальную поддержку сотрудников и регионов присутствия, оцениваются компанией на уровне 1,7 млрд. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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