2020-05-26T11:12:00+03:00
Происшествия

В Барнауле молодые люди средь бела дня обчистили гараж

Их добычей стали прицеп, колеса и покрышки
САНТАЛОВ Константин
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Гаражи.Гаражи.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В краевой столице осудили двух парней, которые проникли в чужой гараж и украли оттуда прицеп, колеса и другие вещи.

Как рассказала исполняющая обязанности заместителя прокурора Железнодорожного района Анна Фомина, молодые люди договорились что-нибудь украсть из гаража, который давно не открывался и стали его подыскивать.

Вскоре они обратили внимание на один из боксов, заросший травой. На место пришли с ножовкой и поочередно спиливали навесной замок. Отметим, что все происходило средь бела дня, молодые люди не боялись прохожих.

Открыв гараж, парни украли из него прицеп и 11 автомобильных колес на дисках, а также и две покрышки. Общая сумма похищенного превысила 48 тыс. рублей.

Чтобы вывезти украденное, молодые люди позвали приятеля с автомобилем. Его убедили в том, что вещи нужно перевести с разрешения хозяина. Через некоторое время молодых людей задержали. Полицейские изъяли все кроме трех колес.

При рассмотрении дела барнаульцы сообщили, что осознали свою вину и очень раскаиваются. По совокупности с последним приговором одному из парней назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы. Другого молодого человека приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, взыскали исковые требования 6 тыс. рублей в счет возмещения материального ущерба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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