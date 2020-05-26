В Барнауле молодые люди средь бела дня обчистили гараж
В краевой столице осудили двух парней, которые проникли в чужой гараж и украли оттуда прицеп, колеса и другие вещи.
Как рассказала исполняющая обязанности заместителя прокурора Железнодорожного района Анна Фомина, молодые люди договорились что-нибудь украсть из гаража, который давно не открывался и стали его подыскивать.
Вскоре они обратили внимание на один из боксов, заросший травой. На место пришли с ножовкой и поочередно спиливали навесной замок. Отметим, что все происходило средь бела дня, молодые люди не боялись прохожих.
Открыв гараж, парни украли из него прицеп и 11 автомобильных колес на дисках, а также и две покрышки. Общая сумма похищенного превысила 48 тыс. рублей.
Чтобы вывезти украденное, молодые люди позвали приятеля с автомобилем. Его убедили в том, что вещи нужно перевести с разрешения хозяина. Через некоторое время молодых людей задержали. Полицейские изъяли все кроме трех колес.
При рассмотрении дела барнаульцы сообщили, что осознали свою вину и очень раскаиваются. По совокупности с последним приговором одному из парней назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы. Другого молодого человека приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, взыскали исковые требования 6 тыс. рублей в счет возмещения материального ущерба.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Барнаульца отправят в колонию за попытку украсть пачку пельменей
Мужчина уже был судим (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU