2020-05-26T08:17:19+03:00
Происшествия

Ущерб на два миллиона: алтайские браконьеры попались с черной икрой и стерлядью

По делу проходят четверо подозреваемых, им грозит штраф на миллион рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет
Иван ОЛЕКСЮК
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Под подозрением четверо.Под подозрением четверо.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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Алтайская полиция сообщила подробности расследования уголовного дела, о котором ранее писала «КП-Барнаул». Задержаны четверо подозреваемых в браконьерстве жителей. Их обвиняют в незаконной добыче ценной стерляди и черной икры.

Ранее мы писали о пяти «рыбаках». Как сообщил близкий к следствию источник, скорее всего, пятый – это водитель, который был допрошен в качестве подозреваемого, но его ещё к этому делу не приобщили.

Всего изъято 250 рыб и два килограмма икры. По предварительным данным, ущерб составил порядка двух миллионов рублей. В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело возбуждено по ч.3 256 УК РФ.

- У подозреваемых также изъяты лодки, орудия лова, денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты. Сотрудники уголовного розыска обнаружили на берегу реки Обь временные стоянки, где по нескольку дней проживали потенциальные браконьеры, чтобы иметь возможность постоянно проверять снасти. Добытую рыбу они передавали своим сообщникам для последующей реализации, - сообщает ГУ МВД региона.

Если вина будет доказана, браконьерам грозит наказание в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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