2020-05-26T07:19:05+03:00
Общество

По итогам 2019 года СГК увеличила налоговые платежи на 10%

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В 2019 году Сибирская генерирующая компания направила в бюджеты всех уровней 20,8 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем выплаты 2018 года, которые составили 18,9 миллиардов рублей.

Все налоговые и прочие обязательные платежи СГК выплачивает в бюджет Российской Федерации – часть средств идет в федеральный бюджет, часть в бюджеты регионов присутствия компании.

По итогам 2019 года предприятия СГК направили самые крупные суммы в бюджеты Кемеровской области – 2 353 миллионов рублей, и Красноярского края – 2 605 миллионов рублей.

Казна новосибирской области получила – 1 313 миллионов рублей, Алтайский край – 657 миллионов, а республика Хакасия – 772 миллиона рублей.

Распределение уплаченных сумм в бюджеты разных регионов определяется нормами налогового законодательства РФ и результатами экономической деятельности производственных единиц, расположенных на территории региона.

Всего за последние 5 лет в бюджеты всех уровней СГК выплатила 75,6 миллиардов рублей налогов и прочих обязательных платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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