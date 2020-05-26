2020-05-26T07:11:17+03:00
Коронавирус Covid-19

На Алтае в онкодиспансере выявили шесть зараженных коронавирусом

Для пациентов разрабатывают индивидуальный план лечения
Иван ОЛЕКСЮК
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В зависимости от тяжести заболевания будет организована госпитализация в другие корпуса.В зависимости от тяжести заболевания будет организована госпитализация в другие корпуса.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В двух корпусах Алтайского краевого онкологического диспансера выявлено шесть зараженных коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб, положительный тест получен у двух пациентов в корпусе на Змеиногорском тракте и у четверых на ул. Никитина.

Из-за этого в трех отделениях на обеих площадках диспансера приостановлена госпитализация.

- Все пациенты, кто должен был быть в ближайшее время госпитализирован, обзваниваются и с ними проговаривается дальнейшая тактика лечения. Естественно, при этом оцениваются все риски, связанные с одной стороны с самим онкологическим диагнозом пациента, а с другой - с возможными последствиями в случае инфицирования. Мы просим отнестись с пониманием к этой ситуации, ведь главное сейчас не допустить распространения инфекции дальше и уберечь пациентов. В любом случае без специальной медицинской помощи онкологические пациенты не останутся, - сообщили в пресс-службе онкоцентра.

В зависимости от тяжести заболевания будет организована госпитализация в другие корпуса онкодиспансера, а так же в дневной стационар, либо амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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