Депутат Госдумы от Алтайского края предложил расширить льготы по ипотеке для семей с детьми на вторичное жилье

26 Май 2020 2020-05-26T04:59:16+03:00

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Депутат Госдумы от Алтайского края Олег Быков предложил расширить ипотечные льготы для семей с детьми на вторичное жилье. Соответствующее обращение направлено Михаилу Мишустину.

Сейчас льготная ипотека доступна семьям, где с начала 2018 года родился второй ребенок. Они могут рефинансировать кредит под 6%. Правда, есть оговорка - жилье может быть только на первичном рынке.

- При таких условиях значительное число граждан с детьми не имеют возможности воспользоваться поддержкой. Депутат предлагает распространить аналогичные меры поддержки, включая ставку 6% годовых на весь срок кредита (займа), и на семьи с детьми, которые имеют финансовые обязательства по действующим ипотечным кредитам на приобретенные на вторичном рынке жилые помещения на территории любого региона страны, - пишет официальный сайт нашего региона.

Предполагается, расширение льгот позволит сбалансировать подход к созданию условий по софинансированию государством социально значимых расходов таких семей, нуждающихся в финансовой поддержке, особенно востребованной в период пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU