В общежитии алтайского медуниверситета выявили 40 студентов с коронавирусом

26 Май 2020 2020-05-26T04:37:40+03:00

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В общежитии алтайского медуниверситета выявлено 40 зараженных студентов, это итоговая цифра после обследования всех контактировавших с первыми зараженными людьми. Сейчас общежитие закрыто на карантин, студентов обеспечивают водой и едой.

Тем временем, по вспышке заболеваемости в в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи окончательных данных пока нет. Как сообщает оперативный штаб, здесь продолжаются эпидемиологическое расследование и исследование биологического материала, взятого как у медицинского персонала, так и у пациентов. На сегодня количество инфицированных составляет 111 человек.

Сейчас медицинское учреждение закрыто на карантин. Пациенты и медики пробудут там до его завершения. Госпитализация пациентов пока прекращена. Всех, кому нужна помощь, направляют в Краевую клиническую больницу, Кардиодиспансер, Городскую больницу N 11 и Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

ИСТОЧНИК KP.RU