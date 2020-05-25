В Алтайском онкодиспансере выявили пациентов с коронавирусом

25 Май 2020 2020-05-25T18:36:03+03:00

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Сразу в двух корпусах Алтайского краевого онкологического диспансера выявили пациентов с коронавирусом.

Всего в диспансере шесть инфицированных COVID-19. Установлено, что положительный тест получен у двух пациентов из корпуса на Змеиногорском тракте и у четверых на улице Никитина. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

- Медучреждение продолжает работать, однако в трех отделениях на обоих площадках диспансера, где зарегистрированы заболевания, госпитализация приостановлена, - добавляет оперативный штаб Алтайского края.

В минздраве подчеркивают, что для тех онкобольных, кто в этот период должен был находиться на стационарном лечении, медики разработают индивидуальный план оказания помощи. Если без госпитализации не обойтись, то таких пациентов будут размещать в других корпусах, а также в дневном стационаре, либо будет организовано амбулаторное лечение.

- В соответствии с предписанием Роспотребнадзора, в настоящий момент во всех корпусах диспансера организованы противоэпидемиологические мероприятия, определен круг контактных лиц, проводится тестирование медработников и пациентов на коронавирус, - добавляет источник.

ИСТОЧНИК KP.RU