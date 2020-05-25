2020-05-25T18:36:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Алтайском онкодиспансере выявили пациентов с коронавирусом

Прием новых больных частично приостановлен
Анна СЕМИНА
Поделиться:
В онкодиспансере выявлено шесть инфицированных коронавирусомВ онкодиспансере выявлено шесть инфицированных коронавирусомФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Сразу в двух корпусах Алтайского краевого онкологического диспансера выявили пациентов с коронавирусом.

Всего в диспансере шесть инфицированных COVID-19. Установлено, что положительный тест получен у двух пациентов из корпуса на Змеиногорском тракте и у четверых на улице Никитина. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

- Медучреждение продолжает работать, однако в трех отделениях на обоих площадках диспансера, где зарегистрированы заболевания, госпитализация приостановлена, - добавляет оперативный штаб Алтайского края.

В минздраве подчеркивают, что для тех онкобольных, кто в этот период должен был находиться на стационарном лечении, медики разработают индивидуальный план оказания помощи. Если без госпитализации не обойтись, то таких пациентов будут размещать в других корпусах, а также в дневном стационаре, либо будет организовано амбулаторное лечение.

- В соответствии с предписанием Роспотребнадзора, в настоящий момент во всех корпусах диспансера организованы противоэпидемиологические мероприятия, определен круг контактных лиц, проводится тестирование медработников и пациентов на коронавирус, - добавляет источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском онкодиспансере выявили пациентов с коронавирусом
На Алтае задержали подростка с пакетом конопли
На Алтае клещи заразили инфекциями 68 человек
Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 25 мая 2020 составило 104
На Алтае осудили мужчину за изнасилование пятилетней давности
Грозы, град и заморозки идут на Алтай
Предпринимателей зовут на интернет-форум директора Центра Мой бизнес Антона Слободчикова
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 25 мая 2020 года составило 639
Из-за пристрастия жены к алкоголю, мужчина избил ее табуретом
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
Два жилых дома горели в Барнауле ночью
Сотрудники барнаульского Центра охраны материнства и детства заболели коронавирусом
«Эвалар» втрое увеличит мощности по выпуску антисептиков
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 25 мая 2020 года составило 12
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 25 мая 2020 года составило 1406
Рабочая неделя в Барнауле началась массовой аварией
Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus
Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказывают дополнительную социальную помощь сотрудникам и ветеранам
Ректор и проректор Алтайского государственного технического университета ответят на актуальные вопросы студентов
На Алтае ищут хозяина служебному псу, вышедшему на пенсию
Неадекватный водитель устроил гонки по встречной в центре Барнаула
В Бийске за ночь сгорели три автомобиля
Роспотребнадзор опроверг слухи о закрытии на карантин алтайского онкодиспансера