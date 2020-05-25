На Алтае задержали подростка с пакетом конопли

25 Май 2020 2020-05-25T17:52:51+03:00

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В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 17-летнего жителя города Славгорода, обвиняемому в хранении наркотиков.

Следствие установило, что в один из мартовских дней, в вечернее время парень собрал марихуану, после чего был задержан полицейскими. Во время досмотра у него обнаружили более 200 грамм, что является крупным размером.

- На стадии предварительного следствия молодой человек свою вину не признал. Примечательно, что и по месту жительства и учебы он характеризуется положительно. Тем не менее, избежать привлечения к уголовной ответственности ему не удалось, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Стоит отметить, что уголовная ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков наступает с 16 лет, а в некоторых случаях с 14. Наказание за данного рода преступления предусматривает длительное лишение свободы. В данном случае подростку грозит до десяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU