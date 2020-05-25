Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 25 мая 2020 составило 104
За прошедшие сутки в Республике Алтай было выявлено два новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, на 25 мая 2020 года общее число инфицированных в регионе составило 104.
В региональном управлении Роспотребнадзора сообщают, что за последние сутки было проведено 92 исследования. В двух случаях результат оказался положительным. Коронавирус был обнаружен у подростка из Кош-Агачского района. Его обследовали как контактного с ранее заболевшим. Еще один случай зафиксирован в Клаганском районе. Там инфицированным оказался мужчина. Его проверили в связи с наличием признаков ОРВИ.
На сегодняшний день география распространения COVID-19 в республике выглядит следующим образом: в Горно-Алтайске – 30, в Турочакском районе – 23, в Кош-Агачском – 20, в Усть-Коксинском – 8, в Онгудайском районе – 7, в Шебалинском, Майминском, Улаганском – по 4, в Усть-Канском – 3 заболевших. Число выздоровевших составляет 49 человек.
Лабораторно обследовано 17591 человек. Под медицинским наблюдением остаются 483 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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