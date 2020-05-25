2020-05-25T13:13:59+03:00
Происшествия

Грозы, град и заморозки идут на Алтай

Вместе с высокой горимостью прогнозируют заморозки
Анна СЕМИНА
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Непогода прогнозируется на период с 26 по 29 маяНепогода прогнозируется на период с 26 по 29 маяФото: Анна СЕМИНА
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Алтайские синоптики опубликовали штормовое предупреждение на период с 26 по 29 мая.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни в регионе будет неблагоприятная погода. Несмотря на то, что с 26 по 29 мая сохраняется чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости), произойдет заметное похолодание.

Так во второй половине дня 26 мая и ночью 27 мая ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, а по северу – до 25 метров в секунду. Местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы, по востоку края – сильные ливневые дожди, град. В ночь на четверг, 28 мая, по региону ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

Спасатели при сильном ветре настоятельно рекомендуют без особой необходимости не выходить на улицу, а переждать непогоду в помещении. Если же вы окажетесь на улице, то рекламные щиты и слабо закрепленные конструкции желательно обходить стороной. Автомобили стоит оставлять либо в гараже, либо вдали от деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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