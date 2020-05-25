Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 25 мая 2020 года составило 639

25 Май 2020 2020-05-25T12:58:33+03:00

От коронавируса в Алтайском крае вылечились 639 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 25 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 25 мая 2020 года увеличилось еще на три человека.

В оперативном штабе Алтайского края отмечают, что уже несколько дней в регионе число выздоровевших от коронавируса составляют буквально единицы. Так за последние сутки на выписку пошли только три человека. Общее же число излечившихся составило 639.

В отличие от положительной статистики, число выявляемых случаев растет гораздо быстрее. За минувшие сутки был получен 81 положительный тест на COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных в Алтайском крае составило 1406, в том числе 155 детей.

- 106 случаев – завозные, в том числе два – из-за рубежа. 1017 случаев – по контакту с заболевшими, 179 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 278 – у заболевших ОРВИ, в 949 случаях – отмечается бессимптомное течение болезни, - сообщает в оперативном штабе.

В больницах находятся 36 тяжелых пациентов, из которых 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU