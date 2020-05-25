Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 25 мая 2020 года составило 639
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 25 мая 2020 года увеличилось еще на три человека.
В оперативном штабе Алтайского края отмечают, что уже несколько дней в регионе число выздоровевших от коронавируса составляют буквально единицы. Так за последние сутки на выписку пошли только три человека. Общее же число излечившихся составило 639.
В отличие от положительной статистики, число выявляемых случаев растет гораздо быстрее. За минувшие сутки был получен 81 положительный тест на COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных в Алтайском крае составило 1406, в том числе 155 детей.
- 106 случаев – завозные, в том числе два – из-за рубежа. 1017 случаев – по контакту с заболевшими, 179 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 278 – у заболевших ОРВИ, в 949 случаях – отмечается бессимптомное течение болезни, - сообщает в оперативном штабе.
В больницах находятся 36 тяжелых пациентов, из которых 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сотрудники барнаульского Центра охраны материнства и детства заболели коронавирусом
– В Центре охраны материнства и детства за весь период, который оказывается медицинская помощь детям, было выявлено инфицирование семи сотрудников, – рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»