2020-05-25T12:30:43+03:00
Происшествия

Из-за пристрастия жены к алкоголю, мужчина избил ее табуретом

По факту угрозы убийством завели уголовное дело
Анна СЕМИНА
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Мужчина не выдержал алкоголизма жены и избил ееМужчина не выдержал алкоголизма жены и избил ееФото: Анна СЕМИНА
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Житель Горно-Алтайска избил собственную супругу табуретом из-за ее пристрастия к алкоголю.

Ссора произошла в тот момент, когда 43-летний мужчина вернулся с работы и увидел, что жена в очередной раз выпивает. Ранее из-за этого уже происходили конфликты.

- Разозлившись и выказав недовольство происходящим, мужчина ударил супругу кулаком по лицу. Женщина попыталась выбежать на улицу, однако супруг ее волоком затащил обратно, а после несколько раз ударил табуретом. При этом свои действия мужчина сопровождал угрозами убийством, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Республике Алтай.

Спустя некоторое время супруги успокоились и легли спать. Через несколько дней к ним в гости пришла мама потерпевшей и, увидев кровоподтеки и синяки, настояла на том, чтобы ее дочь написала на мужа заявление в полицию.

Мужчину задержали и доставили в отделение, где он во всем сознался. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело, а по факту причинения телесных повреждений проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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