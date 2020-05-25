2020-05-25T11:36:01+03:00
Происшествия

Два жилых дома горели в Барнауле ночью

Пострадавших и жертв удалось не допустить
Анна СЕМИНА
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В результате пожара пострадали два жилых домаВ результате пожара пострадали два жилых домаФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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В ночь на 25 мая в Барнауле произошел крупный пожар в частном секторе города, из-за чего пострадали два жилых дома.

Как сообщают в пресс-службе регионального главка МЧС России, пожар произошел на улице Каменская. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного во втором часу ночи. В это время все жители уже спали, за исключением тех, что загорелись. К счастью, они смогли самостоятельно покинуть горящие квартиры. Так что обошлось без жертв и пострадавших. Вместе с этим из гаража одного из домов удалось вывезти моторную лодку и откатить ее на безопасное расстояние.

На момент прибытия пожарных дома полыхали открытым огнем, из-за высокой плотности застройки существовала угроза распространения огня на рядом стоящие строения.

- Для бесперебойной подачи воды к месту происшествия была проложена магистральная линия, в условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитной службы. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, в кратчайшее время пожар удалось локализовать, а затем полностью его ликвидировать, - сообщают в ГУ МЧС.

За это время огонь повредил около 300 квадратных метров жилых помещений. На тушении были задействованы 35 бойцов пожарной охраны и восемь единиц техники. По предварительной оценке, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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