Сотрудники барнаульского Центра охраны материнства и детства заболели коронавирусом

25 Май 2020 2020-05-25T11:09:36+03:00

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В барнаульском Центре охраны материнства и детства, где находится ковидный госпиталь для детей, положительный тест на коронавирус подтвердился у семи сотрудников. Информацию об этом подтвердил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

– В Центре охраны материнства и детства за весь период, который оказывается медицинская помощь детям, было выявлено инфицирование семи сотрудников, – рассказал Попов.

По словам министра, врачей среди заболевших коронавирусом, нет. Напомним, ранее на карантин закрыли краевую больницу скорой медицинской помощи. Коронавирус подтвердился как у медиков, так и у пациентов. Первый случай был выявлен у пациентки отделения реанимации. Во время лечения в больнице у женщины обнаружили пневмонии, в связи с этим взяли анализ на коронавирус. В связи с возникновением очага инфекции краевая больница скорой медицинской помощи с 22 мая перепрофилирована в госпиталь.

На сегодняшний день в Алтайском крае 1406 заболевших COVID-19. По данным регионального оперштаба, зарегистрировано 12 случаев смерти от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU