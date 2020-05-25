2020-05-25T11:09:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудники барнаульского Центра охраны материнства и детства заболели коронавирусом

Заразились семь сотрудников
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Коронавирус подтвердился у семи сотрудников.Коронавирус подтвердился у семи сотрудников.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В барнаульском Центре охраны материнства и детства, где находится ковидный госпиталь для детей, положительный тест на коронавирус подтвердился у семи сотрудников. Информацию об этом подтвердил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

– В Центре охраны материнства и детства за весь период, который оказывается медицинская помощь детям, было выявлено инфицирование семи сотрудников, – рассказал Попов.

По словам министра, врачей среди заболевших коронавирусом, нет. Напомним, ранее на карантин закрыли краевую больницу скорой медицинской помощи. Коронавирус подтвердился как у медиков, так и у пациентов. Первый случай был выявлен у пациентки отделения реанимации. Во время лечения в больнице у женщины обнаружили пневмонии, в связи с этим взяли анализ на коронавирус. В связи с возникновением очага инфекции краевая больница скорой медицинской помощи с 22 мая перепрофилирована в госпиталь.

На сегодняшний день в Алтайском крае 1406 заболевших COVID-19. По данным регионального оперштаба, зарегистрировано 12 случаев смерти от коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Будут ли жителей Алтайского края массово тестировать на коронавирус и когда могут смягчить режим ограничений

Сейчас на COVID-19 рекомендуют проверять всех людей, которых экстренно госпитализируют в медицинские учреждения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники барнаульского Центра охраны материнства и детства заболели коронавирусом
«Эвалар» втрое увеличит мощности по выпуску антисептиков
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 25 мая 2020 года составило 12
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 25 мая 2020 года составило 1406
Рабочая неделя в Барнауле началась массовой аварией
Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus
Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказывают дополнительную социальную помощь сотрудникам и ветеранам
Ректор и проректор Алтайского государственного технического университета ответят на актуальные вопросы студентов
На Алтае ищут хозяина служебному псу, вышедшему на пенсию
Неадекватный водитель устроил гонки по встречной в центре Барнаула
В Бийске за ночь сгорели три автомобиля
Роспотребнадзор опроверг слухи о закрытии на карантин алтайского онкодиспансера