«Эвалар» втрое увеличит мощности по выпуску антисептиков

25 Май 2020 2020-05-25T10:54:03+03:00

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ЗАО «Эвалар» получило разрешение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка на увеличение мощностей по выпуску антисептиков. Теперь компания имеет возможность выпускать до 3 миллионов упаковок спиртосодержащей продукции ежемесячно.

Еще в марте «Эвалар» в рекордные сроки (за неделю) переоборудовал производственные линии под выпуск антисептических средств, первые отгрузки начались в апреле. За прошедший месяц компания произвела 1 миллион упаковок антисептиков, которые были отгружены в различные каналы продаж.

Как отметила генеральный директор Холдинговой компании «Эвалар» Лариса Прокопьева, компания планирует совместить наращивание производственных мощностей с расширением ассортимента антисептических продуктов: «В настоящее время антисептики стали товаром первой необходимости. Наша компания уже выпускает под брендом «Орвис» антисептические спреи, гели-санитайзеры и растворы, однако в ближайшее время мы планируем запуск еще нескольких форм – например, на днях отгружаем первую партию специального антисептика для гаджетов на основе 70% этилового спирта. Это востребованная категория на рынке, поскольку на разных поверхностях вирусы могут сохранять жизнеспособность до нескольких дней, а мобильные устройства: смартфоны, планшеты и ноутбуки - могут стать одной из главных зон риска».

Эксперты «Эвалар» уверены, что, несмотря на растущее предложение антисептиков на рынке, продукция компании будет востребована, поскольку в ее составе используется нетоксичный этиловый спирт высокой концентрации (70%), в то время как большинство позиций на рынке сегодня имеет в своем составе изопропиловый спирт. Аналитики компании также ожидают роста спроса на антисептики в связи с ослаблением режима самоизоляции и возвращением людей к более активной социальной жизни, что потребует более активного применения дезсредств для рук и гаджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU