25 Май 2020 2020-05-25T09:41:08+03:00

Еще два случая смерти пациентов с коронавирусом зарегистрированы в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 25 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 25 мая 2020 года составило 12 случаев. По последним ведется расследование.

В оперативном штабе Алтайского края сообщают, что за последние сутки в регионе зафиксировано два случая смерти пациентов, инфицированных коронавирусом.

- В настоящий момент по ним проводятся патологоанатомические исследования, по результатам которых будет установлена непосредственная причина смерти. Оба пациента имели ряд тяжелых соматических заболеваний, - добавляет источник.

Как сообщалось ранее, в семи случаях причиной смерти явилось тяжелое течение инфекции, по двум проводились патологоанатомические исследования. Еще в одном случае было установлено, что коронавирусная инфекция не являлась непосредственной причиной смерти пациента.

По последнему случаю делать выводы также рано.

По данным оперативного штаба, из числа тех, кто находится в больницах, есть 36 тяжелых больных. 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU