Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 25 мая 2020 года составило 12
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 25 мая 2020 года составило 12 случаев. По последним ведется расследование.
В оперативном штабе Алтайского края сообщают, что за последние сутки в регионе зафиксировано два случая смерти пациентов, инфицированных коронавирусом.
- В настоящий момент по ним проводятся патологоанатомические исследования, по результатам которых будет установлена непосредственная причина смерти. Оба пациента имели ряд тяжелых соматических заболеваний, - добавляет источник.
Как сообщалось ранее, в семи случаях причиной смерти явилось тяжелое течение инфекции, по двум проводились патологоанатомические исследования. Еще в одном случае было установлено, что коронавирусная инфекция не являлась непосредственной причиной смерти пациента.
По последнему случаю делать выводы также рано.
По данным оперативного штаба, из числа тех, кто находится в больницах, есть 36 тяжелых больных. 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 25 мая 2020 года составило 1406
Установлено, что из общего числа инфицированных 155 – это дети (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»