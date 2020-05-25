2020-05-25T09:09:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 25 мая 2020 года составило 1406

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 25 мая 2020 года
Анна СЕМИНА
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Число инфицированных коронавирусом выросло до 1406 случаевЧисло инфицированных коронавирусом выросло до 1406 случаевФото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 25 мая 2020 года увеличилось за последние сутки еще на 81 случай и составило 1406 заболевших.

По данным оперативного штаба, из вновь выявленного числа инфицированных в Барнауле зарегистрирован 21 человек, в Рубцовске – 12, в Тюменцевском районе подтвердились восемь случаев, в Новоалтайске, Змеиногорском районе, Горняке, Курьинском и Заринском районе – по три человека, в Павловском районе, Бийске, Бийском районе, Первомайском, Крутихинском районах, Камне-на-Оби, Михайловском, Ребрихинском, Усть-Пристанском районах – по два заболевших. В Заринске, Рубцовском, Советском, Тальменском районе, Благовешенском, Солонешенском и Алейском районе – по одному.

Также установлено, что из общего числа инфицированных 155 – это дети. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора установили, что 106 случаев – это завозные, в том числе два – из-за рубежа.

- 1017 случаев – по контакту с заболевшими, 179 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 278 – у заболевших ОРВИ, в 949, случаях – бессимптомное течение заболевания, - сообщает оперштаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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