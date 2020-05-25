Рабочая неделя в Барнауле началась массовой аварией
В понедельник, 25 мая, в Барнауле произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.
Авария произошла на Павловском тракте, в районе здания №27. В КамАЗ сначала врезалась одна легковушка, а затем в нее другая – автомобиль службы такси. По всей вероятности, участники ДТП не выдержали дистанцию и скоростной режим. Не исключено, что водитель большегруза решил пропустить кого-то, кто выезжал с прилегающей территории, либо наоборот притормозил перед сворачивающим. И в этот момент получил удар сзади.
В результате столкновения на Павловском тракте образовался сильный затор, который продержался еще на несколько часов. О возможных пострадавших не сообщается, но известно, что на место аварии приезжала карета скорой помощи.
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