2020-05-25T07:49:49+03:00
Общество

Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus

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Почта России купила 1162 автомобиля LADA Largus. До конца года компания приобретет еще около 5 тыс. отечественных автомобилей марок ГАЗ, УАЗ, ВАЗ и «Камаз», перенеся на 2020 год закупки 2021 и 2022 гг.

Почта России получила от ВТБ Лизинг льготные условия для покупки LADA Largus. Это позволило в короткие сроки заключить лизинговый договор и поддержать российскую автомобильную промышленность. Сумма текущей сделки составила 1,2 млрд рублей. На совещании о ситуации в автопроме, которое состоялось 24 апреля, президент России Владимир Путин подчеркнул значимость участия крупных государственных компаний в поддержке отрасли.

Почте России необходимо расширение автомобильного парка. В условиях сложной эпидемиологической обстановки растет спрос на услуги курьерской доставки. Новые автомобили поступят в курьерскую службу Почты России.

Грузоподъемность автомобиля LADA Largus – 750 кг. Новые автомобили по своим техническим характеристикам адаптированы под перевозку почтовых отправлений. В автопарке курьерской службы Почты России уже сегодня около 1000 автомобилей этой модели.

- Рост спроса на курьерскую доставку – это общемировая тенденция. В онлайн вынужденно уходят даже те продавцы, которые до последнего придерживались традиционной модели розницы. На Почте России лежит большая ответственность – через качественную доставку обеспечить надежную связь между продавцом и покупателем. Чтобы поддерживать высокое качество сервиса, мы расширяем географию доставки, увеличиваем штат курьеров, выводим на маршруты новые автомобили, - отмечает заместитель генерального директора по логистике АО Почта России Игорь Чебунин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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