Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказывают дополнительную социальную помощь сотрудникам и ветеранам

25 Май 2020 2020-05-25T06:42:40+03:00

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Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» выделили более 3,7 млн рублей на программу поддержки действующих и бывших сотрудников компании на фоне пандемии коронавируса.

Предприятие предоставило единовременную денежную помощь 68 многодетным семьям сотрудников, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Денежную помощь также получат семьи, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, и сотрудники - одинокие родители. Поддержка будет реализована через социального партнера Группы НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие».

В рамках благотворительной акции «Мы рядом» ветеранам - бывшим работникам предприятия - доставляют наборы с продуктами и предметами первой необходимости.

Павел Лизогуб. Фото: Алтай-Кокс

До конца мая планируют доставить более 2100 наборов. На эти цели фонд выделил более 2,5 млн рублей.

- Мы продолжаем системную работу по поддержке регионов присутствия и сотрудников компании с фокусом на решении конкретных проблем и адресной помощи. В связи с пандемией коронавируса выросла нагрузка на многодетные семьи и одиноких родителей, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, на пожилых людей. Именно на них сконцентрированы сейчас наши усилия по социальной помощи, - прокомментировал Павел Лизогуб, генеральный директор Алтай-Кокса.

ИСТОЧНИК KP.RU