2020-05-25T06:36:38+03:00
Общество

Ректор и проректор Алтайского государственного технического университета ответят на актуальные вопросы студентов

Поделиться:
Фото: предоставлено АлтГТУФото: предоставлено АлтГТУ
Изменить размер текста:

Во вторник, 26 мая, состоится прямой эфир с ректором Алтайского государственного технического университета Андреем Марковым и проректором по учебной работе Ларисой Сучковой. Они ответят на вопросы о предстоящей летней сессии, прохождении практики, поступлении в магистратуру. Также речь пойдет о защите выпускных квалификационных работ и дальнейшей организации учебного процесса.

Трансляция начнется в 13:00 на официальном YouTube-канале АлтГТУ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus
Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказывают дополнительную социальную помощь сотрудникам и ветеранам
Ректор и проректор Алтайского государственного технического университета ответят на актуальные вопросы студентов
На Алтае ищут хозяина служебному псу, вышедшему на пенсию
Неадекватный водитель устроил гонки по встречной в центре Барнаула
В Бийске за ночь сгорели три автомобиля
Роспотребнадзор опроверг слухи о закрытии на карантин алтайского онкодиспансера
В Республике Алтай разрешили заниматься физкультурой на улице
Алтайский край получит почти 450 миллионов рублей на поддержку из-за коронавируса
Барнаульский зоопарк предлагает местным жителям придумать имена для новорожденных лосят
В Алтайский край вновь придет аномальная жара
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 24 мая 2020 года составило 636
На алтайской трассе взорвалась «Газель»
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 мая 2020 года составило 1325
Барнаульцы могут пожаловаться на свалки мусора и вырубку деревьев по «зеленому телефону»
За купающимися в Алтайском крае следят с помощью беспилотников
В Алтайском крае воспитанницы детдома обокрали воспитателя
На Алтае ОМОН помог задержать браконьера за вылов краснокнижной стерляди
Житель Барнаула оскорбил и запугал ребенка в детсаду
В Алтайском крае клещи покусали более 5 тысяч человек
Алтайский преподаватель спас упавших в яму ежат
На Алтае автомобиль слетел с дороги и сгорел, водитель сбежал
В аэропорту Барнаула отменили часть рейсов
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 23 мая 2020 года составило 628
Алтайские кинологи предлагают взять у них собаку, которая уходит на пенсию
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 23 мая 2020 года составило 1254
На Алтае парень облил возлюбленную кипятком и угрожал убить за желание расстаться