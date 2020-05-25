Ректор и проректор Алтайского государственного технического университета ответят на актуальные вопросы студентов

25 Май 2020 2020-05-25T06:36:38+03:00

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Во вторник, 26 мая, состоится прямой эфир с ректором Алтайского государственного технического университета Андреем Марковым и проректором по учебной работе Ларисой Сучковой. Они ответят на вопросы о предстоящей летней сессии, прохождении практики, поступлении в магистратуру. Также речь пойдет о защите выпускных квалификационных работ и дальнейшей организации учебного процесса.

Трансляция начнется в 13:00 на официальном YouTube-канале АлтГТУ

ИСТОЧНИК KP.RU