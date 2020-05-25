На Алтае ищут хозяина служебному псу, вышедшему на пенсию

25 Май 2020 2020-05-25T05:20:07+03:00

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Сотрудники Центра кинологической службы МВД по Республике Алтай ищут новых хозяев служебной собаке, вышедшей на пенсию.

Это кобель, ему восемь лет. Кличка пса – Сократес. Немецкая овчарка служила в МВД и вместе с полицейскими осуществлял охрану общественного порядка на улицах города.

- По характеру и своим служебным навыкам собака отлично подойдёт для охраны частного домовладения, - сообщают в пресс-службе МВД республики.

Своего коллегу полицейские планирую передать только в ответственные руки, которые позаботятся о псе. Обязательное условие – содержание в вольере с теплой будкой. Причем на послабления будущим хозяевам даже не стоит рассчитывать – за дальнейшей судьбой Сократеса будут пристально следить.

- Если вы нуждаетесь в умном и преданном четвероногом друге звоните по контактному телефону кинологической службы МВД по Республике Алтай: 8 (38822) 9-23-57, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU