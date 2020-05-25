На Алтае ищут хозяина служебному псу, вышедшему на пенсию
Сотрудники Центра кинологической службы МВД по Республике Алтай ищут новых хозяев служебной собаке, вышедшей на пенсию.
Это кобель, ему восемь лет. Кличка пса – Сократес. Немецкая овчарка служила в МВД и вместе с полицейскими осуществлял охрану общественного порядка на улицах города.
- По характеру и своим служебным навыкам собака отлично подойдёт для охраны частного домовладения, - сообщают в пресс-службе МВД республики.
Своего коллегу полицейские планирую передать только в ответственные руки, которые позаботятся о псе. Обязательное условие – содержание в вольере с теплой будкой. Причем на послабления будущим хозяевам даже не стоит рассчитывать – за дальнейшей судьбой Сократеса будут пристально следить.
- Если вы нуждаетесь в умном и преданном четвероногом друге звоните по контактному телефону кинологической службы МВД по Республике Алтай: 8 (38822) 9-23-57, - добавляют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU