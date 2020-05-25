Неадекватный водитель устроил гонки по встречной в центре Барнаула

25 Май 2020 2020-05-25T04:54:06+03:00

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Водитель автомобиля ВАЗ-2110 явно в неадекватном состоянии в минувшие выходные устроил гонки по встречной в самом центре Барнаула. Его поймали вечером 23 мая.

Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», сначала этого водителя заметили в районе пересечения Партизанской и проспекта Ленина. Судя за записи с регистратора расположенного на другом автомобиле, сначала он решил рвануть на красный и чуть не задавил женщину, которая переходила дорогу по «зебре», потом свернул на проспект, причем на встречную полосу, где также под его колесами едва не оказались еще два пешехода.

Затем, судя по той же записи, неадекватный водитель развернулся и вновь оказался на Партизанской, по которой направился в сторону проспекта Комсомольского, но к счастью, не добрался: он остановился в районе пересечения с улицей Максима Горького. Воспользовавшись моментом, к нему подбежал другой автомобилист и вытащил ключи из замка зажигания. Когда лихач вышел из салона и попытался вернуть то, что принадлежит ему, неуверенная походка его выдала – вероятно он был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU