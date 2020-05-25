2020-05-25T04:32:08+03:00
Происшествия

В Бийске за ночь сгорели три автомобиля

У всех выгорели моторные отсеки
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Пожар в бийской многоэтажкеПожар в бийской многоэтажке
Изменить размер текста:

В городе Бийске за ночь сгорели три автомобиля. Инцидент произошел на днях во дворе многоэтажного дома в Приобском районе наукограда.

Как пишет сайт «Бийского рабочего», одним из первых об этом сообщил Аварком Бийск «Все ДТП Бийска»: «Не очень добренькое утро у людей».

Судя по размещенному в группе ролику, у всех трех автомобилей пострадали моторные отсеки. С одной стороны это могло бы свидетельствовать о коротком замыкании, но чтобы в одну ночь сразу у трех соседних автомобилей… Так что не исключено, что это мог быть поджог.

Напомним, год назад также в Бийске произошла целая серия пожаров, в которых пострадали автомобили, оставленные во дворах домов. В одном случае было установлено, что ЧП произошло именно из-за поджога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На алтайской трассе взорвалась «Газель»

Очевидцы сообщают, что возгорание произошло недалеко от Алейска (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неадекватный водитель устроил гонки по встречной в центре Барнаула
В Бийске за ночь сгорели три автомобиля
Роспотребнадзор опроверг слухи о закрытии на карантин алтайского онкодиспансера
В Республике Алтай разрешили заниматься физкультурой на улице
Алтайский край получит почти 450 миллионов рублей на поддержку из-за коронавируса
Барнаульский зоопарк предлагает местным жителям придумать имена для новорожденных лосят
В Алтайский край вновь придет аномальная жара
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 24 мая 2020 года составило 636
На алтайской трассе взорвалась «Газель»
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 24 мая 2020 года составило 1325
Барнаульцы могут пожаловаться на свалки мусора и вырубку деревьев по «зеленому телефону»
За купающимися в Алтайском крае следят с помощью беспилотников
В Алтайском крае воспитанницы детдома обокрали воспитателя
На Алтае ОМОН помог задержать браконьера за вылов краснокнижной стерляди
Житель Барнаула оскорбил и запугал ребенка в детсаду
В Алтайском крае клещи покусали более 5 тысяч человек
Алтайский преподаватель спас упавших в яму ежат
На Алтае автомобиль слетел с дороги и сгорел, водитель сбежал
В аэропорту Барнаула отменили часть рейсов
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 23 мая 2020 года составило 628
Алтайские кинологи предлагают взять у них собаку, которая уходит на пенсию
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 23 мая 2020 года составило 1254
На Алтае парень облил возлюбленную кипятком и угрожал убить за желание расстаться