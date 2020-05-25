В Бийске за ночь сгорели три автомобиля
В городе Бийске за ночь сгорели три автомобиля. Инцидент произошел на днях во дворе многоэтажного дома в Приобском районе наукограда.
Как пишет сайт «Бийского рабочего», одним из первых об этом сообщил Аварком Бийск «Все ДТП Бийска»: «Не очень добренькое утро у людей».
Судя по размещенному в группе ролику, у всех трех автомобилей пострадали моторные отсеки. С одной стороны это могло бы свидетельствовать о коротком замыкании, но чтобы в одну ночь сразу у трех соседних автомобилей… Так что не исключено, что это мог быть поджог.
Напомним, год назад также в Бийске произошла целая серия пожаров, в которых пострадали автомобили, оставленные во дворах домов. В одном случае было установлено, что ЧП произошло именно из-за поджога.
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ИСТОЧНИК KP.RU