2020-05-21T16:08:04+03:00
Происшествия

Рабочий из Барнаула лишился пальцев

Работодатель не компенсировал ему причиненный здоровью вред
Анна СЕМИНА
Поделиться:
В результате несчастного случая стропальщик лишился пальцев на рукеВ результате несчастного случая стропальщик лишился пальцев на рукеФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Барнаульская прокуратура встала на защиту горожанина, который на своей работе лишился пальцев и всяческой поддержки со стороны работодателя.

Пострадавший обратился в прокуратуру Железнодорожного района. По данному факту была проведена проверка, которая установила, что он работал на одном из предприятий стропальщиков. В декабре 2019 года с ним произошло несчастье.

- В результате он лишился пальцев руки и был длительный период нетрудоспособен, - сообщают в пресс-службе ведомства.

На самом же предприятии по сути это происшествие не заметили: там не проводили внутреннее расследование, не составлялись соответствующие акты и на руки рабочему не выдавались. Кроме того выяснилось, что трудовые отношения со стропальщиком были оформлены не в виде трудового договора, а в качестве договора подряда.

- В результате неправомерных действий работодателя работник, получивший вред здоровью при исполнении должностных обязанностей, лишился возможности на получение соответствующих гарантий, предусмотренных действующим законодательством, - отмечают в прокуратуре.

По итогу, прокуратура подала в суд иск с требование установить факт трудовых отношений, а также провести расследование инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле бомж заживо сжег своих друзей-бомжей
Рабочий из Барнаула лишился пальцев
Мужчина до смерти избил тестя из-за нечищеной от снега тропинки
В Алтайском крае разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении
В Алтайском крае начала работать услуга предварительной записи в отделениях почтовой связи
Более 400 тысяч цветов в этом году высадят на клумбах Барнаула
15 случаев заражения коронавирусом выявили в общежитии алтайского медуниверситета
38 сотрудников и 11 пациентов барнаульской больницы скорой помощи заразились коронавирусом
Маршруты пригородных поездов изменят в Алтайском крае
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 21 мая 2020 года составило 573
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 21 мая 2020 года составило 1111
Бурый медвежонок поселился в Барнаульском зоопарке
В Алтайском крае разыскивают пропавшую 14 лет назад хабаровчанку
Сумма оборудования по льготному лизингу снизилась до 500 тыс. рублей
Сезон срезки пантов начался в Алтайском крае
80-летняя жительница Камня-на-Оби убирает мусор за собственными соседями
Трехлетний ребенок выпал из окна детского сада на Алтае
На ремонт жилья ветеранов выделили больше 3 млн рублей
В барнаульском общежитии зафиксировали случай коронавируса
Границы Змеиногорского района будут открыты с 21 мая