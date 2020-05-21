Рабочий из Барнаула лишился пальцев

21 Май 2020 2020-05-21T16:08:04+03:00

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Барнаульская прокуратура встала на защиту горожанина, который на своей работе лишился пальцев и всяческой поддержки со стороны работодателя.

Пострадавший обратился в прокуратуру Железнодорожного района. По данному факту была проведена проверка, которая установила, что он работал на одном из предприятий стропальщиков. В декабре 2019 года с ним произошло несчастье.

- В результате он лишился пальцев руки и был длительный период нетрудоспособен, - сообщают в пресс-службе ведомства.

На самом же предприятии по сути это происшествие не заметили: там не проводили внутреннее расследование, не составлялись соответствующие акты и на руки рабочему не выдавались. Кроме того выяснилось, что трудовые отношения со стропальщиком были оформлены не в виде трудового договора, а в качестве договора подряда.

- В результате неправомерных действий работодателя работник, получивший вред здоровью при исполнении должностных обязанностей, лишился возможности на получение соответствующих гарантий, предусмотренных действующим законодательством, - отмечают в прокуратуре.

По итогу, прокуратура подала в суд иск с требование установить факт трудовых отношений, а также провести расследование инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU