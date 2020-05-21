2020-05-21T13:54:22+03:00
Происшествия

Мужчина до смерти избил тестя из-за нечищеной от снега тропинки

Ему назначили восемь лет колонии
Анна СЕМИНА
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В последний раз мужчины поссорились из-за неубранного снегаВ последний раз мужчины поссорились из-за неубранного снегаФото: Анна СЕМИНА
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Селянин пошел под суд за то, что избил собственного тестя до смерти. Причем повод был совершенно безобидный.

Следствие и суд установили, что инцидент произошел в декабре прошлого года в р.п.Благовещенка Алтайского края. У селянина сложились не лучшие отношения с тестем. Последней каплей стала нечищеная от снега тропинка. Между мужчинами возникла ссора.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры региона, ссора переросла в драку. Мужчина избил тестя, причем бил его по жизненно-важным органам. Потерпевшему были нанесены тяжелые травмы, от которых он скончался на месте преступления.

Суд признал селянина виновным и назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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