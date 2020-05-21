Мужчина до смерти избил тестя из-за нечищеной от снега тропинки

21 Май 2020 2020-05-21T13:54:22+03:00

Ему назначили восемь лет колонии

Изменить размер текста: A A

Селянин пошел под суд за то, что избил собственного тестя до смерти. Причем повод был совершенно безобидный.

Следствие и суд установили, что инцидент произошел в декабре прошлого года в р.п.Благовещенка Алтайского края. У селянина сложились не лучшие отношения с тестем. Последней каплей стала нечищеная от снега тропинка. Между мужчинами возникла ссора.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры региона, ссора переросла в драку. Мужчина избил тестя, причем бил его по жизненно-важным органам. Потерпевшему были нанесены тяжелые травмы, от которых он скончался на месте преступления.

Суд признал селянина виновным и назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Алтайском крае разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении

По данным Главного управления МВД России по Алтайскому краю, Лифер Роман Алексеевич подозревается в совершении тяжкого преступления (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU