Мужчина до смерти избил тестя из-за нечищеной от снега тропинки
Селянин пошел под суд за то, что избил собственного тестя до смерти. Причем повод был совершенно безобидный.
Следствие и суд установили, что инцидент произошел в декабре прошлого года в р.п.Благовещенка Алтайского края. У селянина сложились не лучшие отношения с тестем. Последней каплей стала нечищеная от снега тропинка. Между мужчинами возникла ссора.
Как сообщают в пресс-службе прокуратуры региона, ссора переросла в драку. Мужчина избил тестя, причем бил его по жизненно-важным органам. Потерпевшему были нанесены тяжелые травмы, от которых он скончался на месте преступления.
Суд признал селянина виновным и назначил ему восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU