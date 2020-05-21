В Алтайском крае начала работать услуга предварительной записи в отделениях почтовой связи
Записаться на обслуживание в отделении Почты России теперь можно онлайн – через сайт компании или мобильное приложение. В тестовом режиме услуга доступна в 12 наиболее крупных отделениях Алтайского края.
Сервис доступен физическим лицам, с его помощью можно получить любую почтовую услугу. В настоящий момент в отделениях связи, участвующих в проекте, выделены одно или несколько операционных окон для обслуживания клиентов по записи, всего по краю их – 12.
Предоставлено Почтой России
Для того, чтобы воспользоваться услугой предварительной записи, необходимо зайти на сайт Почты России или в мобильное приложение, выбрать раздел «запись в почтовое отделение», адрес ближайшего отделения почтовой связи и удобное для посещения время. Важным моментом при использовании данного сервиса является то, что записываться следует не менее чем за час до предполагаемого визита. Номер операционного окна будет отображен в момент оформления заявки.
Изменить время или отменить бронирование можно также на онлайн-ресурсе www.pochta.ru и при помощи мобильного приложения Почты России.
Предоставлено Почтой России
Воспользоваться нововведением можно по следующим адресам:
ОПС 656000 Адрес: Алтайский край г. Барнаул, пр. Ленина, д.54;
ОПС 656015 Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 69;
ОПС 656023 Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Германа Титова, д. 17;
ОПС 656031 Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 68;
ОПС 656043 Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пушкина, д. 68;
ОПС 656049 Адрес: Алтайский край, Барнаул, пр. Социалистический, д.69;
ОПС 656057 Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Павловский тракт, д.132;
ОПС 656063 Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гущина, д.154;
ОПС 658080 Адрес: Алтайский Край г. Новоалтайск, ул. Космонавтов, д.2;
ОПС 658210 Адрес: Алтайский край, г Рубцовск, пр. Ленина, д. 172;
ОПС 658820 Адрес: Алтайский край, г. Славгород, ул. К.Маркса, д. 145;
ОПС 659300 Адрес: Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, д. 34.
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ИСТОЧНИК KP.RU