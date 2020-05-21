2020-05-21T12:24:27+03:00
Общество

Более 400 тысяч цветов в этом году высадят на клумбах Барнаула

В городе высадят бархатцы, сальвии, цинерарии, целозии, петуньи, канны
Анна СЕМИНА
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Высаживать цветы начали в БарнаулеВысаживать цветы начали в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Озеленение Барнаула началось на этой неделе. Специалисты приступили к высаживанию однолетних растений на клумбах.

- Этим летом наш город украсят более 400 тысяч цветов - петуньи, бархатцы, виолы и ряд других. Работы будут завершены к 25 июня, - говорит начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Елена Королева.

Одним из первых оформили цветник на Мемориале Славы. Он был готов ко Дню Победы. Также цветы высадили в Сквере семьи на улице Молодежной и на площади Сахарова. В дальнейших планах - клумбы на проспекте Ленина и на улице Молодежной.

В течение лета новые клумбы разобьют на проспекте Красноармейском в районе дома №81, в сквере на Короленко появится альпийская горка, на Георгия Исакова – вертикальное озеленение арок.

На клумбах высадят бархатцы, сальвии, цинерарии, целозии, петуньи, канны. Также по городу появятся кашпо, вазоны и другие малые архитектурные формы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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