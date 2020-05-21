Более 400 тысяч цветов в этом году высадят на клумбах Барнаула
Озеленение Барнаула началось на этой неделе. Специалисты приступили к высаживанию однолетних растений на клумбах.
- Этим летом наш город украсят более 400 тысяч цветов - петуньи, бархатцы, виолы и ряд других. Работы будут завершены к 25 июня, - говорит начальник отдела благоустройства и озеленения комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Елена Королева.
Одним из первых оформили цветник на Мемориале Славы. Он был готов ко Дню Победы. Также цветы высадили в Сквере семьи на улице Молодежной и на площади Сахарова. В дальнейших планах - клумбы на проспекте Ленина и на улице Молодежной.
В течение лета новые клумбы разобьют на проспекте Красноармейском в районе дома №81, в сквере на Короленко появится альпийская горка, на Георгия Исакова – вертикальное озеленение арок.
На клумбах высадят бархатцы, сальвии, цинерарии, целозии, петуньи, канны. Также по городу появятся кашпо, вазоны и другие малые архитектурные формы.
ИСТОЧНИК KP.RU