38 сотрудников и 11 пациентов барнаульской больницы скорой помощи заразились коронавирусом

21 Май 2020 2020-05-21T10:51:15+03:00

Больница закрыта на прием пациентов и даже внутри запрещено переходить из отделения в отделение Фото: Олег УКЛАДОВ

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По состоянию на 21 мая 2020 года в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи коронавирус подтвердился еще у 49 человек. Общее число инфицированных составило 50.

Как сообщают в оперативном штабе Алтайского края, положительный тест на коронавирус был получен у 38 медиков и 11 пациентов. Напомним, первый случай инфицирования был у пациентки с пневмонией. Она лежала в реанимации. Именно в связи с этим у нее взяли анализ на коронавирус. После получения положительного результата ее перевели в госпиталь в горбольнице №5. Зараженные медики в зависимости от их состояния либо госпитализированы в ковидные госпитали, либо направлены на домашнее амбулаторное лечение. Тестирование оставшихся медработников продолжается.

В настоящее время больница скорой помощи закрыта на прием новых пациентов. Там объявлен карантин и продлится он 14 дней. Нынешние пациенты будут оставаться в клинике, а новых теперь перенаправляются в другие учреждения. Основную массу примет Краевая клиническая больница. Также жителей региона будут направлять в кардиоцентр, горбольницу №11, а с 22 мая к приему подключится Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU