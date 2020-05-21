Маршруты пригородных поездов изменят в Алтайском крае

21 Май 2020 2020-05-21T09:35:24+03:00

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В субботу, 23 мая, в Алтайском крае изменятся маршруты следования некоторых пригородных поездов.

В частности изменения произойдут в расписании трех природных поездов. Они курсируют по маршруту Барнаул - Красный Боец - Барнаул:

№6025 Красный Боец - Барнаул будет курсировать по маршруту Усть-Тальменская - Барнаул, отправление в 5.30 (без изменений), прибытие в 7.28. До станции Усть-Тальменская пассажиров будут доставлять автобусом. Его отправление 4.55 (на 24 минуты раньше), прибытие в 5.25;

Поезд №6006 Барнаул - Красный Боец также будет доезжать только до станции Усть-Тальменская. Отправление в 6.24 (без изменений), прибытие в 8.10 (без изменений). До Красного Бойца пассажиров также доставят автобусом. Он выезжает в 8.15 (на четыре минуты позже), прибытие на разъезд Красный Боец в 8.45 (на 24 минуты позже);

Еще один электропоезд №6005 Красный Боец - Барнаул будет курсировать по маршруту Усть-Тальменская – Барнаул. Отправление в 10.17 (без изменений), прибытие - в 12 часов (без изменений). От разъезда Красный Боец автобус уходит в 9.42 (на 23 минуты раньше), прибытие на станцию Усть-Тальменская в 10.12.

Дополнительную информацию о расписании можно узнать в пригородных кассах «Алтай-Пригорода», по телефону (3852) 29-21-68 или на официальном сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU