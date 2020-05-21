Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 21 мая 2020 года составило 573
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 21 мая 2020 года выросло еще на 27 человек и составило 573. Из этого списка счастливчиков 65 – это дети.
К сожалению, вместе с тем растет и статистика летальных случаев. По данным министерства здравоохранения Алтайского края, на сегодняшний день зарегистрированы еще три гибели пациентов, инфицированных коронавирусом.
- Все они имели ряд тяжелых соматических заболеваний, поэтому в настоящий момент проходят паталогоанатомические исследования, по результатам которых будет установлена непосредственная причина смерти. Если первоначальные данные подтвердятся, то общее количество смертельных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией составит девять человек, - отмечают в ведомстве.
Согласно официальной статистике, на 21 мая 2020 года в Алтайском крае на COVID-19 было обследовано 63736 человек, под наблюдением остаются 5458, сняли с контроля 16083.
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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 21 мая 2020 года составило 1111
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 21 мая 2020 года увеличилось еще на 57 человек и составило 1111 случаев (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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