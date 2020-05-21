Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 21 мая 2020 года составило 573

21 Май 2020 2020-05-21T08:50:05+03:00

573 человека, в том числе 65 детей уже вылечились от коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 21 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 21 мая 2020 года выросло еще на 27 человек и составило 573. Из этого списка счастливчиков 65 – это дети.

К сожалению, вместе с тем растет и статистика летальных случаев. По данным министерства здравоохранения Алтайского края, на сегодняшний день зарегистрированы еще три гибели пациентов, инфицированных коронавирусом.

- Все они имели ряд тяжелых соматических заболеваний, поэтому в настоящий момент проходят паталогоанатомические исследования, по результатам которых будет установлена непосредственная причина смерти. Если первоначальные данные подтвердятся, то общее количество смертельных случаев пациентов с коронавирусной инфекцией составит девять человек, - отмечают в ведомстве.

Согласно официальной статистике, на 21 мая 2020 года в Алтайском крае на COVID-19 было обследовано 63736 человек, под наблюдением остаются 5458, сняли с контроля 16083.

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ИСТОЧНИК KP.RU