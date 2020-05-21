Бурый медвежонок поселился в Барнаульском зоопарке

21 Май 2020 2020-05-21T07:54:25+03:00

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Накануне в Барнаульском зоопарке появился новый обитатель – бурый медвежонок.

- Два месяца тому назад мне позвонили из Министерства природы Республики Алтай с просьбой принять на постоянное место жительство маленького медвежонка. Его нашли на окраине села Онгудай. Он был маленький и один. По возрасту ему было не более двух месяцев, - рассказывает директор зоопарка Сергей Писарев.

Глаша.Автор: Zoo22

Что стало с семьей малыша – не известно. Но оставлять его одно было опасно – он попросту мог погибнуть. Поэтому медвежонка изъяли из естественной среды обитания и стали готовить все необходимые разрешительные документы.

- Нас давно просили посетители зоопарка взять на жительство именно нашего сибирского мишку. Я дал согласие. И вот после получения всех разрешительных документов, мишка приехал к нам. Это оказалась девочка. Очень добрая и общительная. Теперь будем решать вопрос по строительству для нее вольера. А имя ей будет Глафира. Глаша в общем, - добавляет Писарев.

Медвежонок оказался совершенно ручной. Он абсолютно не боится людей и пока еще не проявляет свой нрав, а наоборот – лезет на ручки и облизывает всех подряд. Глаша имеет все шансы стать полноправной любимицей зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU