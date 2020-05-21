Сезон срезки пантов начался в Алтайском крае

21 Май 2020 2020-05-21T05:13:10+03:00

Как правило, панты начинают срезать в июне, но в этом году начали раньше Фото: Олег УКЛАДОВ

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В эти дни в оленеводческих хозяйствах Алтайского края уже начался сезон срезки пантов у маралов и пятнистых оленей.

Как оказалось, в этом году этот процесс начался несколько раньше обычного.

- Обычно сезон стартует в конце мая и длится около полутора месяцев. Раннее начало кампании по срезке специалисты объясняют в первую очередь погодным фактором, - отмечают в Министерстве сельского хозяйства региона.

Напомним, наш регион входит в тройку субъектов Российской Федерации по поголовью маралов и пятнистых оленей и занимает второе место. Заготовкой пантов занимаются 26 хозяйств. По данным на 1 января 2020 года в них содержалось 26 тысяч животных, что на 4% больше, чем в тот же период прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU