Сезон срезки пантов начался в Алтайском крае
В эти дни в оленеводческих хозяйствах Алтайского края уже начался сезон срезки пантов у маралов и пятнистых оленей.
Как оказалось, в этом году этот процесс начался несколько раньше обычного.
- Обычно сезон стартует в конце мая и длится около полутора месяцев. Раннее начало кампании по срезке специалисты объясняют в первую очередь погодным фактором, - отмечают в Министерстве сельского хозяйства региона.
Напомним, наш регион входит в тройку субъектов Российской Федерации по поголовью маралов и пятнистых оленей и занимает второе место. Заготовкой пантов занимаются 26 хозяйств. По данным на 1 января 2020 года в них содержалось 26 тысяч животных, что на 4% больше, чем в тот же период прошлого года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Барнауле бесплатно раздают милых котят-супергероев
Всего отдаются четыре котенка: один мальчик и три девочки. Каждый из них, по словам хозяйки, обладает суперспособностями (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU