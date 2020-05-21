80-летняя жительница Камня-на-Оби убирает мусор за собственными соседями
Жительница 330 квартала Камня-на-Оби через СМИ пожаловалась на своих соседей, из-за которых ей приходится наводить порядок на площадке с мусорными контейнерами.
Об этом 80-летняя женщина написала в письме, опубликованном сайтом «Каменские известия». По ее словам, претензий к вывозу мусора, складируемого в контейнерах на площадке по улице Радостной у нее нет, но есть, что сказать соседям, проживающим на улице Радостной и Терешковой.
- Дело в том, что жители добросовестно убирают свои огороды, цветники, территории и мешающие деревья, заросли сирени, кленов, тополей и др., спиливают и складывают в кучу около мусорной площадки. Вскоре на этой куче появляются мусорные пакеты, тряпки, бытовая утварь, фасовочные мешочки и все это разносится по территории мусорной площадки и ближайших домов, где жильцы тоже добросовестно убирают свои территории, но им приходится каждое утро собирать прилетевший с кучи мусор, - пишет она.
Получается так, что одни убирают за другими. У пенсионерки просто не хватило терпения наблюдать, как по ее району разлетается мусор. В итоге она пришла к контейнерам и расфасовала ветки и прочее. Однако не все жильцы с энтузиазмом оценили ее рвение к чистоте.
- Одни говорят: «Вам больше всех надо?» или «Больше некому это делать?». Другие сочувствовали и уходили, а многие продолжали кидать ветки, - продолжает она свой рассказ.
Пока ей не удалось убедить соседей и призвать их к сознательности.
ИСТОЧНИК KP.RU