2020-05-21T04:21:42+03:00
Происшествия

Трехлетний ребенок выпал из окна детского сада на Алтае

У него диагностирована черепно-мозговая травма и переломы
Анна СЕМИНА
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Ребенок выпал с высоты второго этажаРебенок выпал с высоты второго этажаФото: Анна СЕМИНА
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В Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту падения трехлетнего ребенка из окна детского сада.

Инцидент произошел 19 мая около десяти часов утра в городе Горно-Алтайске. Сотрудницы местного детского сада не углядели за одним из своих воспитанников, который добрался до окна на втором этаже и выпал через него на улицу. В результате ребенок получил серьезные травмы. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, переломы лобной кости и кости спинки носа.

Следователи ведут сбор доказательств, которые установят всю картину произошедшего и дадут оценку работе сотрудников дошкольного учреждения. Предстоит также выяснить причины и условия способствовавшие инциденту, оценить принятые руководством и ответственными лицами детского сада, а также должностными лицами контрольно-надзорных ведомств меры по недопущению подобных происшествий с участием малолетних лиц.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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