2020-05-20T15:39:51+03:00
Общество

На ремонт жилья ветеранов выделили больше 3 млн рублей

На Алтае помощь окажут 209 ветеранам
Иван ОЛЕКСЮК
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Деньги выделили из краевого бюджета.Деньги выделили из краевого бюджета.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае продолжается ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году помощь получат 209 человек. Из краевого бюджета на эти цели выделили 3,3 млн рублей.

Ремонт проводится в рамках поручения президента в домах, в которых проживают инвалиды и ветераны, не имеющие оснований для обеспечения жильем.

Деньги распределят следующим образом: по 30 тысяч рублей направят на проведение капитального ремонта жилого помещения и по 10 тысяч рублей - на текущий ремонт, отметили в Министерстве социальной защиты населения Алтайского края.

- В Яровом завершили текущий ремонт в домах двух ветеранов. В доме вдовы участника Великой Отечественной войны Надежды Балаганской провели косметический ремонт. В ее комнате утеплили стены и пол, наклеили обои. И в доме труженицы тыла, вдовы участника Великой Отечественной войны Анны Коваленко в мае 2020 года заменили деревянное окно на пластиковое, - пишет официальный сайт региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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