2020-05-20T14:04:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Границы Змеиногорского района будут открыты с 21 мая

Район закрывали из-за вспышки на руднике
Иван ОЛЕКСЮК
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В конце апреля границы района закрылиВ конце апреля границы района закрылиФото: Олег УКЛАДОВ
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В Змеиногорском районе отменяются ограничительные меры, которые были приняты из-за вспышки коронавируса на Корболихинском руднике. В конце апреля границы района закрыли, жителям запретили передвигаться по территории даже на собственных машинах.

Выходить из домов можно было исключительно по острой необходимости. Теперь вводятся послабления, но действующие по краю ограничения, в том числе масочный режим, должны соблюдаться, как и прежде.

Напомним, первым заболевшим оказался вахтовик из Башкортостана, он жил в общежитии. 10 апреля его госпитализировали с пневмонией. При лабораторном обследовании у мужчины подтвердили COVID-19. После этого на руднике было выявлено почти 200 зараженных. Сейчас рост заболеваемости остановился. Почти все заразившиеся здоровы.

Сейчас в крае 1054 заразившихся коронавирусом, из них жители Барнаула – 373, Змеиногорского района – 245, Бийска – 109, Рубцовска – 45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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