Жительницу Барнаула подозревают в истязании 10-летнего сына
В Барнауле задержали женщину, которую подозревают в истязании и лишении свободы своего 10-летнего сына, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По предварительным данным следствия, подозреваемая истязала своего несовершеннолетнего сына на протяжении длительного времени.
- Неоднократно применяла в отношении него физическое и психическое насилие. Кроме того, в один из дней декабря 2019 года женщин связала руки и ноги ребенка, тем самым незаконно лишив его свободы, - отмечают в ведомстве.
Следователям стало известно о случившемся после обращения знакомой семьи и взрослой дочери подозреваемой, которые поступили, в том числе в интернет-приемную СК РФ.
Уголовное дело передали в четвертый отдел по расследованию особо важных дел. В настоящее время мальчика поместили в социальное детское учреждение. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в отношении его матери.
Следователи проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU