Жительницу Барнаула подозревают в истязании 10-летнего сына

20 Май 2020 2020-05-20T13:05:39+03:00

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В Барнауле задержали женщину, которую подозревают в истязании и лишении свободы своего 10-летнего сына, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По предварительным данным следствия, подозреваемая истязала своего несовершеннолетнего сына на протяжении длительного времени.

- Неоднократно применяла в отношении него физическое и психическое насилие. Кроме того, в один из дней декабря 2019 года женщин связала руки и ноги ребенка, тем самым незаконно лишив его свободы, - отмечают в ведомстве.

Следователям стало известно о случившемся после обращения знакомой семьи и взрослой дочери подозреваемой, которые поступили, в том числе в интернет-приемную СК РФ.

Уголовное дело передали в четвертый отдел по расследованию особо важных дел. В настоящее время мальчика поместили в социальное детское учреждение. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в отношении его матери.

Следователи проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU