2020-05-20T10:36:23+03:00
Общество

В Барнауле отремонтируют улицу Куйбышева

В поселке Южный обновят асфальт, заменят бордюр и приведут в порядок тротуары
Иван ОЛЕКСЮК
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Ремонт улицыРемонт улицыФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Барнауле продолжают восстанавливать улицы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На днях рабочие начали ремонт улицы Куйбышева в поселке Южный.

- Рабочие ДСУ №4 продолжают ремонт на участке от ул.Дзержинского до ул. Мусоргского обновят асфальтобетонное покрытие, заменят бортовой камень и выполнят работы по устройству тротуаров, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего на Куйбышево отремонтируют около 8,8 тыс. кв.метров дорожного полотна. Сейчас на частке уже завершены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, ведётся демонтаж бортового камня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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