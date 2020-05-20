2020-05-20T08:01:50+03:00
Общество

Возбуждено дело об убийстве после исчезновения 15-летней школьницы

Девочка раньше не уходила из дома, о ней ничего не слышно с 6 мая
Иван ОЛЕКСЮК
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Пропавшая Дарья ГустоваПропавшая Дарья Густова
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После исчезновения 15-летней Даши Густовой из Рубцовска возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По данным регионального Следкома, 6 мая девушка ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Знакомые говорят, что школьница пропала еще 1 мая. По словам знакомой семьи, которая представилась подругой матери пропавшего ребенка, родители до последнего надеялись, что дочь вернется, заявление она написала лишь шестого числа. Раньше школьница никогда не пропадала и не убегала из дома.

- Она ушла гулять. В последний раз ее видели на пересечении проспекта Рубцовский и переулка Алейский, она шла по направлению магазина «Гранат», - рассказала Светлана Раевская.

Возможно, вы видели пропавшую, ее приметы:

Рост 150-155 см, глаза карие, короткие черные волосы до плеч, среднее телосложение.

Была одета в синий свитер в белую полоску, джинсы черного цвета, ветровка черно-белая, кроссовки черные, рюкзак серый со стразами.

Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах безвестного исчезновения Дарьи Густовой, просьба сообщить по телефону (3852) 29-80-39, 29-80-02 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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